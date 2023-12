6. Spieltag: Bayern gewinnt bei Manchester United

Im letzten Gruppenspiel bei Manchester United gewann der bereits für die K.o.-Phase qualifizierte deutsche Rekordmeister am Dienstagabend mit 1:0 (0:). Den Siegtreffer erzielte Kingsley Coman in der 70. Minute.

FC Bayern ist ungeschlagener Gruppensieger

Damit zieht die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel als ungeschlagener Gruppensieger mit fünf Siegen und einem Unentschieden in die nächste Runde ein, während die Red Devils vor 73.073 Zuschauern im Old Trafford als Tabellenletzter sogar das komplette Aus in Europa erlebten.