Auf und ab: Bayern schlagen Manchester United

Wieder waren es vier Minuten nach dem Seitenwechsel, bis Manchester United torgefährlich wurde. Dieses Mal hatten sie mehr Erfolg als im ersten Durchgang: Marcus Rashford legte innerhalb des Strafraums für Rasmus Höjlund ab, der mit links sofort abzog. Der Ball wurde von Min-Jae Kims Wade entscheidend abgefälscht, wodurch der Ball für Ulreich unerreichbar ins Tor trudelte (49.). Kane stellte den Münchner Vorsprung in der 54. Minute aber mit einem wuchtig geschossenen Handelfmeter wieder her. Wenig später scheiterte Sané erst am Pfosten (56.), dann an Onana (64.). Kurz zuvor hatte der ManUnited-Schlussmann schon stark gegen Kane gehalten (61.). Der FC Bayern wechselte bald darauf in den Verwaltungsmodus. Nur noch selten gelangen offensiven Nadelstiche, die waren bei der meist müden Spielweise der Engländer in dieser Phase aber auch nicht nötig.