Der 70 Jahre alte Trainerfuchs hat schon viel gesehen in seinem Fußball-Leben, arbeitete einst an der Seite von Hermann "Tiger" Gerland in Nürnberg - und bildete dort Wolfsburgs heutigen Co-Trainer Robert Kovac mit aus. "Er war jeden Tag bei mir am Kopfballpendel und musste 40 Kopfbälle machen. Nach einem halben Jahr war er ein Tier in der Luft. Nach der Saison hat er gesagt: Trainer, ich habe dir so viel zu verdanken", erzählte Sandhowe. Beim Wiedersehen will der Coach nun "lange die Null halten und schnell auf Konter spielen. Die müssen uns erstmal schlagen".