Manchmal sind gar keine Worte nötig, wenn Bilder und Posen aussagekräftig genug sind. Nachdem Timo Werner am vergangenen Samstag beim 1:0 von RB Leipzig bei Borussia Mönchengladbach zum ersten Mal seit dem 15. April in einem Pflichtspiel wieder einen Ball ins Tor geschossen hatte, mochte der 27-Jährige nicht jubeln. Er trabte einfach mit ernstem Gesicht in Richtung Eckfahne, streckte beide Hände in Hüfthöhe vor sich aus und bewegte sie auf und ab, als wolle er die Euphorie unterdrücken. Als dann seine Kollegen jubelnd über ihn herfielen, ging er leicht in die Knie, senkte den Kopf und schloss die Augen.