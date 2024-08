Double-Gewinner Bayer Leverkusen und Vizemeister VfB Stuttgart spielen am Samstag im DFL-Supercup um den ersten Titel der Saison - doch das stößt vor allem den Fanszenen der Klubs sauer auf. Die Ultras riefen zum Stimmungsboykott auf, die Leverkusener Anhänger schrieben vom "Kirmespokal statt Pokalwochenende". Die Wertigkeit des Supercups steht wie jedes Jahr zur Debatte. Während die Konkurrenz am Wochenende in der ersten Pokalrunde antritt, müssen Bayer und der VfB erst am 27. und 28. August unter der Woche ran.