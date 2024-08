VfB vor DFL-Supercup optimistisch: Härtetest gegen Bayer

04.07.2024, Baden-Württemberg, Stuttgart: Fußball, Bundesliga, Trainingsauftakt VfB Stuttgart. Stuttgarts Neuzugang Nick Woltemade (l) beim Training in Aktion. Foto: Marco Wolf/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Wenn der gerade mit großer Mehrheit abgewählte VfB -Präsident Claus Vogt in seinem mittelständischen Betrieb Gäste empfing, tat er das zuweilen in einem separaten Raum seines Betriebes im Stuttgarter Speckgürtel.

Dutzende VfB-Trikots aus den letzten Dekaden hängen dort an der Wand, statt eines Teppichs ist knallgrüner Kunstrasen verlegt. Kaum hatte sich die Tür geschlossen, ertönte in Stadionlautstärke ein Einspieler.

Das war ein hartes Stück Arbeit: Jonathan Tahs Kopfball in der 90. Minute bringt Bayer Leverkusen ins Halbfinale des DFB-Pokals. Der VfB Stuttgart erwies sich als harte Nuss.

2007: Die legendäre Meisterschaft

Zu hören war ein hochemotionaler Reporter, der einen gewissen Guido Buchwald und das wohl wichtigste Tor in dessen Karriere abfeierte. 2:1 gewann der VfB am 16. Mai 1992 damals in Leverkusen dank eines Kopfballs des Nationalspielers.