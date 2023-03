Wer in vier Spielen gegen den FC Bayern fünfmal trifft, der muss ja was können. Ein unerschrockener Angreifer, der nicht unter mangelndem Selbstbewusstsein leidet. War bereits vor der WM kurz ein Thema. Sein Vereinstrainer Enrico Maaßen riet zur Nominierung seiner Leihgabe und sieht "wenige bessere Neuner in Deutschland". Di Salvo erklärt: "Mergim Berisha ist ein Spieler, der mit dem Rücken zum Tor sehr gut arbeiten und Tore schießen kann. Man sieht es an seiner Quote in der Bundesliga, dass er sich durchsetzen kann und eine gute Alternative ist."