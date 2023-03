AC Mailand lässt Tottenham abblitzen

Nach dem 1:0-Sieg in Hinspiel war der AC Mailand mit leichtem Rückenwind nach London gereist. Weil beide Mannschaftsbusse verspätet am Stadion ankamen, wurde die Partie mit Verspätung angepfiffen. An Offensivkraft gewann das Spiel allerdings erst rund eine Viertelstunde nach Beginn. Nachdem sich Brahim Díaz etwas Platz verschafft hatte, bediente er den gestarteten Theo Hernandéz, dessen Querpass dann aber im Strafraum abgeblockt wurde (14. Minute). Drei gelbe Karten - eine davon gegen Cheftrainer Antiono Conte - waren in der ersten halben Stunde die größten Aufreger. Tottenham fehlte es im Angriff an Kreativität und Konsequenz im Abschluss. Zwar strahlten auch die Gäste aus Italien kein offensives Feuerwerk aus, konnten sich diese Strategie aber angesichts des Vorsprunges auch erlauben.