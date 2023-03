Haaland wie im Rausch - City zerlegt Leipzig

Kurz darauf war es schon wieder Haaland, der nach einem wuchtigen Lattenschuss von De Bruyne am schnellsten reagierte und per Kopf den schnellsten Doppelpack in der CL-Geschichte markierte (24.). Doch damit nicht genug: Kurz vor der Pause setzte Ruben Dias nach einer Ecke einen Kopfball an den Pfosten, ehe Haaland den Ball über die Linie beförderte (45.+2). Eine echte Torchance besaßen die Gäste aus Leipzig in den ersten 45 Minuten nicht.