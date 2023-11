Fußball-EM-Qualifikation : Das lange Warten auf Italien

Am Freitag (20:45 Uhr) trifft Italien in Rom auf Nordmazedonien. Bei einem Sieg reicht der Elf von Luciano Spalletti am Montag (20:45 Uhr) gegen die Ukraine in Leverkusen ein Remis zu Platz zwei hinter England in Gruppe C. Ansonsten müssen drei Punkte gegen die Ukrainer her.