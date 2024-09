Europa League: Späte Gegentore kosten Frankfurt den Sieg

Frust-Remis statt festlicher Fußball-Abend. 28 Monate nach dem Triumph von Sevilla hat Eintracht Frankfurt eine erfolgreiche Rückkehr in die Europa League in letzter Minute verschenkt. Der Fußball-Bundesligist kam zum Auftakt der Ligaphase gegen den tschechischen Vertreter Viktoria Pilsen nur zu einem 3:3 (1:1) und musste auf dem angestrebten Weg ins Achtelfinale den ersten Rückschlag hinnehmen.

Frankfurter Dominanz zunächst wirkungslos

Vor 56.500 Zuschauern erzielten Hugo Ekitiké in der 38. Minute, Junior Dina Ebimbe (62.) und Rasmus Kristensen (67.) die Tore für die Frankfurter. Pavel Sulc (41.), Prince Kwabena Adu (87.) und Vaclac Jemelka (90.+3) trafen für die Gäste. Bereits am kommenden Donnerstag steht für die Hessen in dem reformierten Wettbewerb die zweite Aufgabe bei Besiktas Istanbul an.