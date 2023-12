Fußball: Fan stirbt nach Angriff vor Ligue-1-Spiel

Gewalt in Frankreichs Fußball

Fankurve des FC Nantes: Vor dem Spiel gegen OGC Nizza ist am Samstagabend ein Fan bei Ausschreitungen ums Leben gekommen. Quelle: imago

Der gewaltsame Tod eines Fans am Samstagabend sorgt im französischen Fußball für Bestürzung. Vor dem Erstligaspiel zwischen dem FC Nantes und OGC Nizza kam es zu Auseinandersetzungen, bei denen ein Anhänger des gastgebenden Teams ums Leben kam. Das teilte die Staatsanwaltschaft in der Nacht auf Sonntag mit.

Nantes-Trainer: "Es ist unvorstellbar"

"Ich kann es nicht begreifen", sagte Nantes-Trainer Jocelyn Gourvennec: "Man besucht ein Fußballspiel, manchmal mit der Familie, und es geht um Leben und Tod. Es ist unvorstellbar."

Die französische Sportministerin Amélie Oudéa-Castéra sprach auf X, ehemals Twitter, von einem "großen Schmerz" und schrieb, dass ihre Gedanken bei der Familie des Toten und seinen Kameraden auf der Tribüne seien.

Angriff auf Fahrzeuge mit Nizza-Fans

Um kurz vor 20 Uhr seien Fahrzeuge mit Nizza-Fans von Anhängern des FC Nantes attackiert worden, sagte Staatsanwalt Renaud Gaudeul laut der Nachrichtenagentur AFP.

Dabei sei ein 31 Jahre alter Mann gestorben. "Trotz des schnellen Eingreifens der Rettungskräfte konnte der Mann nicht gerettet werden", so der Staatsanwalt.

Toter Fan erlitt Verletzungen im Rücken

Laut ersten forensischen Untersuchungen habe der Nantes-Fan eine "Verletzung im Rücken erlitten", die möglicherweise durch eine Klingenwaffe zugefügt wurde. Die Autopsie müsse genaueren Aufschluss geben.

Die Staatsanwaltschaft in Nantes leitete ein Verfahren wegen vorsätzlicher Tötung ein, in der Nacht fanden Zeugenbefragungen statt. Laut Medienberichten stellte sich der Angreifer der Polizei.

Immer wieder Zusammenstöße in Frankreich

Der Vorfall in Nantes folgt auf eine Reihe gewaltsamer Zusammenstöße im französischen Fußball. Am vergangenen Sonntag wurden zwei Anhänger von Stade Brest leicht verletzt, als ein Fanbus in Montpellier angegriffen wurde. Rund um das Spiel musste die Polizei zudem Tränengas gegen hundert Gewaltbereite einsetzen.

Ende Oktober wurde der Mannschaftsbus von Olympique Lyon vor dem Auswärtsspiel in Marseille angegriffen , dabei wurden unter anderem Lyons Trainer Fabio Grosso und sein Assistent Raffaele Longo verletzt.

Schwere Krawalle auch im Europacup