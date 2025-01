Frauenfußball-Bundesliga: Erfolgsteam Bayer Leverkusen

Roberto Pätzold war gar nicht mal verstimmt, dass die Winterpause in der Frauen-Bundesliga für Bayer Leverkusen bereits eine Woche früher als bei der Konkurrenz endete. "Dadurch konnten die Spielerinnen ihr Fitnesslevel gut halten", versicherte der Trainer jenes Teams, das auch das Wiederholungsspiel beim SC Freiburg (2:1) am vergangenen Sonntag gewonnen hatte

Trainer Pätzold mit Schlüsselrolle

So steht nun am 13. Spieltag das Spitzenspiel zwischen Tabellenführer Eintracht Frankfurt und dem punktgleichen Tabellendritten Leverkusen (Freitag, 18.30 Uhr) im Stadion am Brentanobad an. Die Liga ist zum Re-Start spannend wie selten: Zwischen den beiden Teams rangiert auf dem zweiten Platz mit ebenfalls 29 Punkten der Meister FC Bayern. Nur einen Zähler dahinter als Vierter liegt der Pokalsieger VfL Wolfsburg.

Diese Ausgeglichenheit sei für die Frauen-Bundesliga "gerade das Beste, was passieren kann, da haben wir fast ein Alleinstellungsmerkmal in Europa", sagte am Dienstag Eintracht-Trainer Niko Arnautis. Höchsten Respekt zollte er dabei auch einem Kollegen in Leverkusen. Pätzold, der vor dieser Saison noch nie als Vereinstrainer gearbeitet hat, gilt als entscheidender Faktor dafür, dass heimlich, still und leise auch die Frauenmannschaft unter dem Bayer-Kreuz zum Spitzenteam gereift ist.