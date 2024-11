Gerade ist Halbzeit in der Women’s Champions League, wo die letzte Saison in einer Gruppenphase gespielt wird. Renommierte Marken haben Kurs aufs Viertelfinale genommen. FC Chelsea und Real Madrid Manchester City und FC Barcelona, der FC Bayern und FC Arsenal, dazu Olympique Lyon und AS Rom wären Stand jetzt für die K.o.-Runde qualifiziert. Große Marken mit globaler Strahlkraft investieren immer mehr Geld in den Frauenfußball. Und das erhöht den Handlungsdruck auf die Frauen-Bundesliga in Deutschland.