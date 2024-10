Entwicklung Frauen-Bundesliga: Abziehbild vom Männerfußball

Bis vor einigen Jahren bekamen neugeborene Mädchen der Stadt Frankfurt stets einen Body vom 1. FFC Frankfurt überreicht - einst der führende Frauenfußballverein in Frankfurt. Seit der Fusion 2020 mit der Eintracht muss nicht mehr getrennt werden: Jedes Baby bekommt inzwischen über das Frankfurter Kinderbüro einen Eintracht-Strampler ins Willkommenspaket gelegt.

Denn der Anspruch mit den Profis der Männer und Frauen in Fußball-Deutschland eine führende Rolle zu spielen, "ist Teil der DNA", wie Vorstandschef Axel Hellmann betont. Sein Klub kann sich gerade in einem besonderen Hochgefühl sonnen, steht er doch in beiden Bundesligen als Verfolger des FC Bayern auf Platz zwei.