Torjägerin setzt Karriere fort: Popp verlängert in Wolfsburg

Popps imposante Titelsammlung

Die Arbeit mit der Mannschaft und dem Trainerteam macht mir sehr viel Spaß. Es wird sehr in Details gearbeitet und ich glaube, dass dadurch noch einiges an Qualität herauszuholen ist.

Die gebürtige Westfälin und gelernte Tierpflegerin wechselte 2012 vom FCR Duisburg nach Wolfsburg. Mit 13 Pokalsiegen, sieben Meisterschaften, drei Triumphen in der Champions League sowie dem Olympiasieg 2016 kann Popp eine imposante Titelsammlung vorweisen. Dazu kommt Olympia-Bronze in Paris 2024

Dreimal Fußballerin des Jahres

Außerdem wurde die Angreiferin dreimal zur Fußballerin des Jahres gewählt. Am Montag erhielt sie zum zweiten Mal das "Silberne Lorbeerblatt" als höchste Auszeichnung im deutschen Sport.

Alexandra Popps eindrucksvolle Karriere in der Nationalmannschaft ist zu Ende. Mit ihr haben sich auch Martina Hegering und Merle Frohms verabschiedet.

"Mit ihren Qualitäten als absolute Leaderin auf und neben dem Platz sowie mit ihrer Mentalität ist sie ein Vorbild für junge Spielerinnen und ein wichtiger Faktor in unseren Kaderplanungen für die nächste Saison", sagte Wolfsburgs Sportchef Ralf Kellermann.

Mit dem vierten Sieg in Folge haben sich die Frauen des VfL Wolfsburg in der Bundesliga vorläufig an die Spitze gesetzt. Der SC Freiburg hatte beim 3:0 kaum eine Chance.

03.11.2024 | 7:05 min