Klara Bühl wird mit der deutschen Nationalmannschaft der Frauen in der Nations League 2025 an den Start gehen. Quelle: dpa

In welcher Gruppe spielt Deutschland?

Die deutsche Nationalmannschaft spielt in der ersten Gruppe der Liga A. Dort trifft die Mannschaft unter Christian Wück auf die Niederlande Österreich und Schottland . Eine Übersicht über alle Gruppen der Liga A:

Deutschland muss in der Gruppenphase der Nations League 2025 gegen die Niederlande, Österreich und Schottland spielen. Quelle: UEFA

Wie funktioniert die Nations League der Frauen?

Die Nations League umfasst drei Ligen, die nach den Stärkeklassen A bis C eingeteilt sind. In jeder Liga gibt es je vier Vierergruppen. Die einzige Ausnahme ist in Liga C – hier gibt es drei Vierergruppen und drei Dreiergruppen. Innerhalb einer Gruppe spielt jedes Team jeweils heim und auswärts gegeneinander. Wer zu Beginn in welcher Liga spielt, ergibt sich aus der Tabelle nach Abschluss der Gruppenphase der Nations-League-Saison 2024.

Nach der Gruppenphase qualifizieren sich die jeweiligen Gruppenersten der Liga A für die Finalrunde. Diese besteht aus zwei Halbfinals, dem Spiel um Platz drei und dem Finale. Die Sieger der Ligen B und C steigen in die jeweils höhere Liga auf und die Gruppenvierten und der schlechteste Gruppendritte der Ligen B steigen jeweils in die niedrigere Liga ab.

Playoffs: Auf- und Abstieg in den Ligen

In den Playoffs spielen zudem die Drittplatzierten der Liga A gegen die Zweitplatzierten der Ligen B um vier weitere Plätze in der Liga A, die drei besten Drittplatzierten der Ligen B gegen die drei besten Zweitplatzierten der Ligen C um drei weitere Plätze in der Liga B.

Nationaltrainer Christian Wück. Quelle: dpa

Wann findet die Gruppenphase statt?





Spieltag eins und zwei finden zwischen dem 19. Und 26. Februar 2015 statt,

Spieltag drei und vier zwischen dem 2. Und 8. April 2025 und

die letzten beiden Spieltage finden zwischen dem 28. Mai und 3. Juni 2025 statt. Die Gruppenphase der Nations League der Frauen umfasst sechs Spieltage, die zwischen dem 19. Februar 2025 und 3. Juni 2025 ausgetragen werden.

Wann findet die Endrunde statt?

Die Paarungen der Endrunde und der Auf-/Abstiegs-Playoffs der Nations League der Frauen werden im Juni 2025 ausgelost und werden zwischen dem 22. Und 28. Oktober ausgetragen.

Wann findet das Finale der Nations League der Frauen statt?

Das Finale und das Spiel und Platz drei finden zwischen dem 26. November und 2. Dezember statt.