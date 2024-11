Nations League: DFB-Frauen starten in den Niederlanden

Das EM-Jahr 2025 beginnt für die deutschen Fußballerinnen gleich mit einem Kracher: Am 21. Februar tritt die Auswahl von Bundestrainer Christian Wück zum Start in die Nations League in den Niederlanden an. Vier Tage später folgt das Heimspiel gegen die Österreicherinnen.

Einstimmung auf die EM in der Schweiz

Im Frühjahr geht es mit dem Gastspiel in Schottland weiter, gleich danach steigt das Rückspiel (4. und 8. April). Am 30. Mai ist dann das Oranje-Team in Deutschland zu Gast, ehe am 3. Juni das Finale der Gruppe A1 in Österreich steigt. Die genauen Anstoßzeiten und Spielorte werden in den nächsten Wochen bekannt gegeben, teilte der DFB mit.