Der Underdog aus Marokko kam kaum über einige gute Ansätze hinaus und vergab in der 41. Minute durch Fatima Tagnaout seine beste Gelegenheit zum Anschluss. Auf der Gegenseite landete ein Abschluss des DFB-Teams kurz nach Wiederbeginn an der Latte. Den Abpraller verwertete Bühl zum 3:0 (46.). Hanane Ait El Haj unterlief in der 54. Minute schließlich ein Eigentor zum 4:0. Ein Kopfball von Sara Däbritz landete in der 65. Minute am Pfosten, dann traf auch Zineb Redouani ins eigene Tor (79.). Den Schlusspunkt setzte die eingewechselte Schüller in der 90. Minute.