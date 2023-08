Tore sollen her: Bei den DFB-Frauen deutet sich vor der wegweisenden Partie gegen Südkorea (heute ab 12 Uhr live im ZDF) eine Systemumstellung an. Möglicherweise stehen erstmals bei der Weltmeisterschaft in Australien die beiden Stürmerinnen Alexandra Popp und Lea Schüller gemeinsam in der Startelf. "Es ist klar, dass es Gedankenspiele gibt", sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in Brisbane, ohne ins Detail zu gehen.