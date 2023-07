Die Vize-Europameisterinnen fliegen zur ersten Vorrundenpartie am 24. Juli (10:30 Uhr MESZ/ZDF) in Melbourne gegen Außenseiter Marokko. Die weiteren Gegner in Gruppe H sind Kolumbien am 30. Juli (11:30 Uhr MESZ/ARD) in Sydney und Südkorea am 3. August (12 Uhr MESZ/ZDF) in Brisbane.