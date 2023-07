Leupolz hat inzwischen ein Kind zur Welt gebracht - und ihr im Oktober vergangenen Jahres geborener Sohn macht die weite Reise nach Down Under mit. Im Terminal 2 am Frankfurter Flughafen kam die 29-Jährige am Dienstagabend mit Kinderwagen an, um als eine der ersten aus der fast 70-köpfigen Delegation am Emirates-Schalter einzuchecken. Der DFB bezahlt den Aufenthalt einer Babysitterin im Basecamp in der kleinen Ortschaft Wyong nördlich von Sydney.