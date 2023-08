Colin Bell: Ich habe meine eigene Mannschaft hier nicht wiedererkannt. Wir haben noch nie so Fußball gespielt wie in diesen beiden WM-Spielen! So eine Phase hatten wir in vier Jahren noch nicht, das kam völlig unerwartet. Ich war in der Halbzeit des Marokko-Spiels nur mit meinem Dolmetscher in der Kabine, aber das Meiste habe ich auf Koreanisch gesagt: ‚Das seid ihr nicht!‘