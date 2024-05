Turbine Potsdam feiert Bundesliga-Comeback

Eine der ersten Gratulantinnen war Annalena Baerbock (Grüne). "Heute freue ich mich unglaublich, dass sich das Daumendrücken und Mitfiebern mit unseren Turbine-Spielerinnen gelohnt hat und die Frauen nach einem engen Kampf am Ende umgehend wieder in die erste Bundesliga aufgestiegen sind", erklärte die Bundesaußenministerin, die in Potsdam wohnt.