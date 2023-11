Gut einen Monat nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel hat die israelische Nationalmannschaft am Sonntagabend erstmals wieder an einem Fußball-Länderspiel teilgenommen: Das EM-Qualifikationsspiel im Kosovo war jedoch alles andere als eine normale Partie. "Wir können die Situation in Israel und das Spiel nicht voneinander trennen, das ist nicht möglich", sagte Kapitän Dasa vor der Partie. "Wir hatten in der Umkleide Tränen in den Augen", berichtete der 30-Jährige: