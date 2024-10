Milan-Star: Bürgermeister verrät Wohnort - Morata zieht um

Ich bin ein großer Inter-Fan, aber es ist mir eine Freude, Alvaro Morata in unserer großen Corbetta-Familie willkommen zu heißen.

Alvaro Morata war im Sommer zu Milan gewechselt. Als Kapitän der spanischen Nationalmannschat hatte er bei der EM in Deutschland den Titel gewonnen.

"Privatsphäre verletzt": Morata sauer auf Bürgermeister

Über die warmen Worte konnte sich der Milan-Neuzugang aber überhaupt nicht freuen. Vielmehr reagierte er mächtig verärgert: "Sehr geehrter Bürgermeister, danke, dass Sie meine Privatsphäre verletzt haben", schrieb Morata bei Instagram zurück an Ballarini und kündigte seinen Umzug an.

"Glücklicherweise besitze ich kein wertvolles Eigentum. Mein einziger Schatz sind meine Kinder, deren Sicherheit Sie gefährdet haben", teilte der Fußballprofi mit. "Ich hatte gehofft, dass Corbetta mir eine gewisse Privatsphäre garantiert hätte", so Morata weiter:

Alvaro Morata in Richtung Bürgermeister

Abe ich sehe mich gezwungen, sofort umzuziehen, weil Sie nicht in der Lage sind, Soziale Medien zu nutzen und Ihre Mitbürger zu schützen.

Der Bürgermeister ließ das nicht auf sich sitzen und antwortete trocken. "Ich habe keine sensiblen Daten verraten, ich habe Dich nur in Corbetta willkommen geheißen", sagte Ballarini in einem Video auf seinem Instragram-Kanal. In einem weitere Post schrieb der Bürgermeister "Ciao" und setzte dazu einen winkende Hand und das Inter-Wappen.