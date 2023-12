Horst Hrubesch: Mit einfachen Handgriffen zum Erfolg

Jedenfalls war der Nothelfer nach dem 3:0-Erfolg in der Nations League gegen Dänemark so gerührt, dass er fast eine Liebeserklärung an sein Team im winterlichen Rostock formulierte:

Olympia kein kühner Traum mehr

Auf einmal lösen sich wieder die Blockaden bei diesem Team, das an die besten Zeiten unter der ehemaligen Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg bei der EM in England erinnerte. In dieser Verfassung ist die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 kein kühner Traum.