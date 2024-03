Frauenfußball bei Olympia: DFB-Frauen droht schwere Gruppe

Mit Ach und Krach hatten sich die DFB-Frauen zuletzt für das Frauenfußball-Turnier bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris qualifiziert. Bei der Auslosung am Mittwoch (20.00 Uhr) in der französischen Hauptstadt erfährt das Team von Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch , welche Nationen in der Gruppenphase warten.