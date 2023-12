Fußball: Türkischer Supercup in Riad abgesagt

Die Premiere des türkischen Fußball-Supercups im saudi-arabischen Riad ist am Freitag kurz vor dem geplanten Spielbeginn abgesagt worden.

Berichte: Bilder von Staatsgründer Atatürk verboten

Der Grund soll Berichten zufolge sein, dass Behörden in Saudi-Arabien den Mannschaften verboten hätten, Banner oder Plakate mit dem Bild des Gründers der modernen Türkei Mustafa Kemal Atatürk , zu tragen.

In einer gemeinsamen Erklärung des Türkischen Fußball-Verbandes (TFF) und der beiden Klubs werden "Störungen in der Organisation" als Grund für die kurzfristige Absage genannt. Die Partie soll nun "aufgrund unseres gemeinsamen Beschlusses auf einen späteren Zeitpunkt verschoben" werden.

Spieler wollten Banner mit Atatürk-Zitat tragen

Der staatliche Sender TRT Spor berichtete, beide Mannschaften würden noch am Abend wieder in die Heimat zurückkehren. Berichten zufolge bestand Fenerbahce darauf, dass seine Spieler ein Banner mit der Aufschrift "Frieden zu Hause, Frieden in der Welt" von Mustafa Kemal Atatürk tragen sollten.