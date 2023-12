Bundesliga: Forsberg-Gala - Leipzig schlägt Hoffenheim

Ein Tor geschossen, eines vorbereitet: Emil Forsberg, der im Winter nach New York wechseln wird.

Emil Forsberg hat RB Leipzig in seinem letzten Heimspiel für den Klub ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk gemacht. Angeführt vom Schweden siegte der DFB-Pokal-Sieger gegen den direkten Champions-League-Konkurrenten TSG Hoffenheim mit 3:1 (1:1).

Mit 32 Punkten sprangen die Sachsen in der Bundesliga vorerst auf den Königsklassen-Rang drei und haben jetzt sechs Punkte Vorsprung auf Platz 5, den Borussia Dortmund einnimt.

"New York, New York" für Forsberg

Als Forsberg nach dem Abpfiff im Leipziger Stadion eine Ehrenrunde drehte, tönte der Frank-Sinatra-Song "New York, York" aus den Lautsprechern.

"Die Reise war unglaublich. Ich bin einfach sehr dankbar", sagte Forsberg bei "Sky". Unmittelbar nach dem Interview wurde er offiziell Richtung Red Bull New York verabschiedet.

1:1 in der Bundesliga

Forsbergs 324. Spiel für Leipzig

"Mit dir in Liga eins und durch ganz Europa, danke für 9 Jahre Einsatz und Leidenschaft" war auf einem Transparent im Fanblock zu lesen. Laute "Emil Forsberg"-Rufe hallten in der Anfangsviertelstunde durch die Arena.

Nach 324 Pflichtspielen hat der Schwede sein letztes Heimspiel bestritten. Auf der Tribüne begutachteten Red Bulls New-York-Sportchef Jochen Schneider und Coach Sandro Schwarz den Auftritt des Ausnahme-Fußballers nach dessen Einwechslung in der 66. Minute nochmal persönlich - und er enttäuschte sie nicht.

Hoffenheim hält hinten dicht - zunächst

Die TSG konterte ab und zu. Nach einem Ballgewinn schalteten die Gäste schnell um in Überzahl, doch Simakan konnte den Schuss aus halbrechter Position von Ihlas Bebou (24.) zur Ecke klären. Auf der Gegenseite köpfte John Anthony Brooks einen Eckball (26.) fast ins eigene Tor.

Klostermanns Tor bricht den Bann

Dann versuchte es Benjamin Henrichs (29.) mit einem Gewaltschuss von der Strafraumkante, der über das Tor ging. Wenige Sekunden später scheiterte Poulsen nach einem Steilpass von Christoph Baumgartner an TSG-Keeper Oliver Baumann.

Es war ein Geduldsspiel für den deutschen Pokalsieger. Nach einem Freistoß köpfte Poulsen den Ball ins Zentrum, wo Mohamed Simakan zunächst an einem Abwehrspieler scheiterte, den zurückprallenden Ball wuchtete Lukas Klostermann (34.) aus zwei Metern ins Tor.

Hoffenheim wacht auf

Der Treffer war aber eher für Hoffenheim der Wachmacher. Nach einem Freistoß köpfte Ozan Kabak (42.) per Kopf zum 1:1-Ausgleich. Der herauslaufende RB-Keeper Janis Blaswich erwischte den Ball nicht.

Forsberg kommt und trifft

Openda fand Forsberg mit einem langen Ball. Der nahm den Ball aus vollem Lauf an und hämmerte ihn in der 71. Minute in den Winkel.