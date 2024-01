Schmid vor Tour-Finale: Hoffen auf die Magie der Heimat

Nach dem Auftakt der Two Nights Tour laufen weiter Diskussionen über die Gleichberechtigung im Skispringen. Ob und wann die Vierschanzentournee für Frauen kommt, hängt auch an den Österreichern.



Für den nationalen Verband steht fest, dass man in Österreich zunächst in Innsbruck und dann in Bischofshofen springen würde. "Für uns kommt definitiv nur infrage, dass die Tournee in der gleichen Reihenfolge wie bei den Männern stattfindet", sagt Mario Stecher als Sportlicher Leiter für Skispringen und Kombination.



Ein großes Problem ist nach wie vor das fehlende Flutlicht am Bergisel in Innsbruck, mit dessen Einführung wohl vor 2026 nicht zu rechnen ist.