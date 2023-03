Mark Kirchner stockte die Stimme, als er nach 13 Jahren hochemotional das Ende seiner Ära als Biathlon-Cheftrainer der deutschen Männer verkündete. "Ganz besonderer Dank gilt in erster Linie meiner Frau und meiner Familie. Ohne die wäre so eine Reise und 100 Prozent für den Leistungssport nicht möglich gewesen", sagte der 52-Jährige am Sonntag beim Saisonfinale in Oslo, bei dem die deutschen Skijäger nicht in den Top-Ten landeten.