Weihnachtsgeschäft: Steigt die Kauflust noch rechtzeitig?

Mit der Stimmung ist das so eine Sache. Sie hängt von vielen Faktoren ab und kann daher sehr unterschiedlich ausfallen und schwanken. Insbesondere in diesen Tagen und Wochen wird oft und gerne eben auf jene Stimmung geschaut. Denn sind die Menschen gut drauf, sind sie unter anderem auch eher bereit, sich was zu gönnen, Geld auszugeben.

Und das wiederum, steigender Umsatz, ist die entscheidende "Währung" für den Handel. Der stationäre Handel aber, also die vielen Ladenbesitzer und Händler in den Innenstädten, sind mit den wichtigsten Wochen des Jahres bislang alles andere als zufrieden.

Bisher enttäuschendes Weihnachtsgeschäft

"Dem Weihnachtsgeschäft fehlt es in diesem Jahr noch an Schwung", zieht der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland (HDE), Stefan Genth, kurz nach dem dritten Adventswochenende eine ernüchternde Zwischenbilanz.

Konsumstimmung hellt sich auf - doch wie nachhaltig ist das?

Einzelhandel hofft auf kräftigen Verkaufsendspurt

Für den Einzelhandel geht es jetzt in den Endspurt. Gerade kurz vor und nach den Festtagen nimmt das Geschäft in der Regel noch mal kräftig Fahrt auf.

Spätestens vom Donnerstag, den 21. Dezember an, seien die Geschäfte und Läden im Vorteil, weil die Onlineshops dann keine rechtzeitige Lieferung mehr garantieren könnten, heißt es in der Branche.

Streiks im Einzelhandel am Samstag vor Heiligabend angekündigt

Problem in diesem Jahr: Am Adventssamstag vor Heiligabend wird im Einzelhandel gestreikt. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi will in den festgefahrenen Tarifverhandlungen den Druck erhöhen.