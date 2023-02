Energiepolitik in Europa : Was der EU-Gaspreisdeckel bringt

Die wichtigste Gasbörse in Europa bereitet sich auf den EU-Gaspreisdeckel vor, indem sie einen Parallelmarkt außerhalb der EU aufbaut. Der US-Börsenbetreiber Intercontinental Exchange (ICE) teilte Ende Januar mit, vom 20. Februar an Geschäfte mit TTF-Wertpapieren für künftige Gaslieferungen auch in London anzubieten. TTF steht für "Title Transfer Facility" und ist der Name der bedeutendsten Gasbörse in der EU mit Sitz in Amsterdam.