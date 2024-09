Grüne Start-ups: Können Gründer unseren Wohlstand retten?

Etablierte Unternehmen werden immer überlegen: 'Ist das eigentlich gut für mich, wenn ich jetzt in meiner Branche was ganz Neues einführe?'

Deutsche Autohersteller in der Krise: Bundeswirtschaftsminister Habeck hat ein VW-Werk in Emden besucht und zog neue Fördermaßnahmen für Elektroautos in Betracht.

Nehmen wir zum Beispiel Künstliche Intelligenz : Wenn man sich anschaut, was an Papieren von technischen Unis veröffentlicht wird, dann können die deutschen Forscher und die deutschen Labore sehr gut mithalten. Werden diese Ideen auch genutzt, um neue Unternehmen zu gründen? Auch da hat es in Deutschland eine sehr positive Entwicklung geben.

Anders sieht es aber aus, wenn erfolgversprechende Unternehmen eine Wachstumsfinanzierung benötigen - also 50 oder 150 Millionen. Ein solches Finanzierungsvolumen, das wir in Deutschland bräuchten, um ein starkes Wirtschaftswachstum auszulösen, genau das ist nicht da.

Fuest : Die deutsche Automobilindustrie hat große Wettbewerbsvorteile in der Technologie des Verbrennungsmotors und geringere in der Elektromobilität.

Und da die Elektromobilität an Bedeutung gewinnen wird, ist klar, dass die Autoindustrie vermutlich nicht die Branche ist, die den Wohlstand der Zukunft in der gleichen Weise sichern kann.

Wir haben immer noch Kompetenz hier und das wird auch in der Welt der Elektromobilität so bleiben. Wahrscheinlich aber eher bei höherwertigen Fahrzeugen. Im Massenmarkt wird das sehr schwierig.

ZDFheute: Was wird aus den Branchen, die in den letzten Jahren unseren Wohlstand gesichert haben?

Malmendier: Es ist für uns wichtig zu verstehen, dass der Motor der deutschen Wirtschaft, also die großen Sektoren Automobil, Chemie, Maschinenbau, in Zukunft höchstwahrscheinlich eine geringere Wertschöpfung als in der Vergangenheit generieren werden. Es betrifft viele fortgeschrittenen Volkswirtschaften, dass das bestehende Kapital, also die bestehenden Technologien, für immer weiter abflachende Erträge sorgen.