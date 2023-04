Fazit: Die Zahl der jüngeren Arbeitnehmer in Russland ist im Kriegsjahr 2022 stark geschrumpft. Das liegt aber nicht nur daran, dass Menschen an die Front geschickt werden. "Es ist ein Komplex von Ursachen, die den akuten Mangel an jungen Arbeitskräften in der Wirtschaft des Putin-Reichs ausgelöst haben", so ZDF-Korrespondent Semm.