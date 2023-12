Welche Ereignisse aus 2023 Zukunft formen | Terra-X-Kolumne

Hamas-Angriff auch mit Auswirkungen in Deutschland

Seit Jahrzehnten kämpft die Hamas gegen Israel. Wie entsteht die palästinensische Terrororganisation und warum hat sie im Gazastreifen so viel Einfluss? 13.10.2023 | 13:39 min

Ein Jahr mit KI, die alle Erwartungen übertraf

Gerade schwankt die Stimmung zwischen großer Angst, dass viele Arbeitsplätze einfach ersetzt werden, Sorge, wem oder was wir überhaupt noch glauben können und Zuversicht. Entscheidend wird sein, diese Technologie sinnvoll zu regulieren und ihr Potential positiv zu nutzen, zum Beispiel in der Gesundheitsversorgung, Landwirtschaft und den Wissenschaften.

Eine von Künstlicher Intelligenz geschaffene Wirklichkeit wird unsere Gesellschaft in wenigen Jahren von Grund auf verändern. Der Kampf gegen Deep Fakes wird unseren Alltag bestimmen. 15.12.2023 | 5:28 min

Naturkatastrophen und die Rolle der Wissenschaft

Anfang Februar erschütterte ein großes Erdbeben Teile der Türkei und Syrien . Über 50.000 Menschen starben. Vor allem, weil die Häuser nicht erdbebensicher, zu eng und auf einem ehemaligen Flussbett gebaut waren. Im Grenzgebiet Türkei-Syrien ist die Verwerfungszone so lang, dass man sie schwer überwachen kann und das bebaute Gebiet ist so nah, dass nur Sekunden für die Vorwarnung bleiben.

Und dann kommt die Ungerechtigkeit ins Spiel. Denn Naturkatastrophen sind nicht einfach unglückliche Unfälle. Sie treffen die Schwächsten, die kein Geld haben für erdbebensichere Häuser; die in Systemen leben, in denen durch Korruption nicht auf Bauvorschriften geachtet wird und keine Chance haben, einfach irgendwo anders hinzuziehen.

Wenn Warnungen ignoriert werden

Auch die Bewohner von Istanbul sitzen auf einer tickenden Zeitbombe. Eine Reihe von Erdbeben in den letzten Jahrzehnten sind Vorboten. 10.02.2023 | 3:59 min

Erdbebenforschung ist eine komplizierte Sache und der Schutz vor Beben ist es umso mehr. Das gilt eigentlich überall auf der Welt, wo Erdbeben nahe am Wohnraum drohen. In Zukunft wird es darum gehen, wie besser gewarnt werden kann. Und wie Menschen so geschützt werden können, dass es erst gar nicht zu solchen fatalen Grundvoraussetzungen wie beim Beben in der Türkei kommen kann.