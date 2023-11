Stadt ohne Autos: Berechtigter Widerstand? | Terra-X-Kolumne

Nur eine Tendenz zeigte sich wie erwartet: Vor allem Menschen über 65 Jahren lehnten Autoverbote ab. Ist es also hauptsächlich die ältere Generation, die sich an ihr Auto klammert, weil sie in einer Welt ohne vernünftigen Nahverkehr und ohne spürbaren Klimawandel groß geworden ist? Naja, ganz so einfach ist es nicht. Es ist vermutlich kein Zufall, dass sich gerade die gegen ein Autoverbot stellen, bei denen das Gehen längerer Strecken zu einem zunehmenden körperlichen Problem werden kann und das Auto da eine Bequemlichkeit bietet, mit dem der öffentliche Nahverkehr einfach nicht mithalten kann.