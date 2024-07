Vegan leben: Was wäre, wenn alle auf Tierprodukte verzichten?

Sofortiger Verzicht auf Fleisch für viele ein Schock

Genügend tierfreie Nahrung für Weltbevölkerung?

Neue Chancen für Landwirtschaft und Ernährung

Es sieht aus wie Fleisch, es schmeckt so, doch es stammt nicht vom Tier. In Kalifornien kommen Fleisch und Fisch jetzt aus dem Bioreaktor. Wie gut sind Fleischersatz und alternative Lebensmittel schon?

Medizinische Langzeitfolgen nicht abschätzbar

Rein pflanzliche Ernährung bietet Vorteile

Veganismus ist effektiv im Kampf gegen den Klimawandel

Neben der Reduzierung der Treibhausgasemissionen gäbe es noch einen zweiten Punkt, so Brunner. Die Nutztierhaltung beanspruche sehr viel Platz. Dieser werde häufig durch das Abholzen von Wäldern gewonnen. So wurden global ein Drittel der Waldflächen bereits gerodet. Bei einer weltweiten veganen Lebensweise würde ein großer Teil dieser Flächen nicht mehr gebraucht werden, erklärt Brunner. Auf einigen frei werdenden Flächen könnten dann neue Wälder entstehen, die wiederum klimaschädliches CO2 binden würden.

Wie realistisch ist eine vegane Welt?

So spannend dieses Gedankenexperiment auch ist, so klar ist auch, dass diese Vision, wenn überhaupt, erst in ferner Zukunft Realität werden könnte. Auch wenn eine strikt vegane Ernährung in Zukunft unwahrscheinlich ist, so ist sich Joel Luc Cachelin zumindest sicher, dass weniger Fleisch, Eier und Milchprodukte konsumiert werden. Und auch in unserem Gedankenexperiment würde es wohl noch Nutztiere geben. Zur Landschaftspflege und weil ihre Anwesenheit uns gut tut.