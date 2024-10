Walfang: Jagd in Norwegen und Island trotz weniger Nachfrage

Walfang ist weltweit verboten. Doch auch in Europa werden noch immer Wale getötet. Warum ist das so? Die "planet e"-Dokumentation begleitet norwegische Walfänger auf ihrer Jagd.

Obwohl der kommerzielle Fang von Großwalen weltweit geächtet und verboten ist, werden ausgerechnet in Europa noch jedes Jahr hunderte Wale getötet. Auf Island und in Norwegen geht die Saison jetzt zu Ende - mit gemischtem Ergebnis. Während Norwegen weiter hunderte Wale jagt, blieben die isländischen Walfänger dieses Jahr im Hafen.

Störaktion gegen Fangflotte: Haftbefehl gegen Umweltschützer

Deshalb versandete auch die groß in Social Media angekündigte Störaktion "Ice Storm" des radikalen Umweltschützers Paul Watson. Er lag mit einem ehemaligen Küstenwachenschiff bereit, um die Schiffe der Walfangfirma Hvalur am Auslaufen zu hindern, "Kein einziger gefährdeter Wal wird dieses Jahr sterben", verkündete der Gründer von "Sea shepherd" und der "Paul Watson Foundation".

Doch Watsons Schiff kreuzte wochenlang ohne Aufgabe herum, bis der Aktivist überraschend in Grönland verhaftet wurde. Ein internationaler Haftbefehl aus Japan wurde vollstreckt , nachdem sein Schiff eine Kursänderung Richtung Japan beschlossen hatte, um die dortige Fangflotte zu stören. Bis mindestens Ende Oktober bleibt er in Untersuchungshaft, dann soll entschieden werden, ob Dänemark ihn nach Japan ausliefern wird.

Wale sind gigantische Klimaretter: Sie speichern gewaltige Mengen an CO2 und haben die positive Klimawirkung eines kleinen Waldes. Doch Wale sind bedroht.

Großteil der Isländer für Walfangverbot

Dennoch: Nächstes Jahr will Loftsson erneut eine Lizenz beantragen. Ob er diese bekommt, ist ungewiss. Denn auf Island wird seit Jahren über ein Walfangverbot diskutiert . Weniger als zwei Prozent der Isländer essen tatsächlich Walfleisch; ein Großteil ist völlig gegen den Walfang. Das fand die Umweltorganisation IFAW in Umfragen heraus.

Regierung in Oslo: "Walfang ist nachhaltig und legal"

Während die isländischen Walfänger in diesem Jahr im Hafen blieben, jagten die Norweger 414 Minkwale, auch Zwergwale genannt - und blieben damit weit unter der erlaubten Abschussquote von 1.157. Das berichtet der norwegische Fischereiverband Råfisklag. Für Nicolas Entrup von der NGO Oceancare kein Trost:

In Norwegen sehnen Umweltschützer ein Ende des Walfangs herbei.

Es gibt seit dem Schutzstatut immer mehr Wale, und wir brauchen Nahrung in einer Welt voller Hunger.

Kristján Loftsson jagt Finnwale und exportiert sie nach Japan. In Island selbst wird Finnwal nicht mehr gegessen. Stattdessen wird im Parlament ein Walfangverbot diskutiert.

Wale schützen profitabler als Wale schießen

Das endgültige Aus scheint aufgrund einer starken Lobby, vor allem in Nordnorwegen, politisch nicht durchsetzbar. Zudem sind die hier bejagten Minkwale nicht gefährdet. Allein im Nordatlantik leben nach letzten norwegischen Zählungen noch mehr als 150.000.

Doch die Fangzahlen sinken, da die Nachfrage nach Walfleisch auch in Norwegen sinkt. Vielleicht regelt so der Markt, dass sich der Walfang, der vom Staat nicht subventioniert wird, in naher Zukunft auch für die letzten rund zehn Walfänger des Landes nicht mehr lohnt.