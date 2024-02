Drohende Auslieferung an die USA: Doppelmoral bei Assange?

Nach sieben Jahren Aufenthalt in der Botschaft Ecuadors in London wird Assange 2019 das Asyl entzogen – die britische Polizei nimmt den Whistleblower fest. Seitdem sitzt er im Londoner Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh. 2020 startet in London die Hauptanhörung im Auslieferungsverfahren an die USA.