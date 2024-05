Entlasten westliche Hilfen Kiews Armee?

Russland setzt bereits seit Beginn des Krieges hat auch Russland Insassen russischer Gefängnisse für den Einsatz an der Front rekrutiert. Im Gegenzug zu sechs Monaten Militärdienst in der Ukraine wurden ihnen Begnadigungen durch den russischen Präsidenten Wladimir Putin in Aussicht gestellt. Zehntausende begnadigte Häftlinge wurden seit Februar 2022 in der Ukraine eingesetzt. Menschenrechtler beklagen das Vorgehen Russlands. Unter anderem weil unter den Straftätern Mörder und andere Gewalttäter sind, die schlussendlich vorzeitig wieder auf die russische Gesellschaft losgelassen werden. Auch kämpfen die ehemaligen Häftlinge oft unter menschenunwürdigen Bedingungen in Sturmeinheiten an der Front. Einschätzungen des britischen Verteidigungsministeriums zufolge werden die Kämpfer teils stark verwundet und ohne medizinische Behandlung zurück in den Krieg geschickt.