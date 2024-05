Schlussplädoyers: Muss Trump hinter Gitter?

Neben dem Schweigegeldprozess in New York ist Trump mit einer Reihe an weiteren Verfahren konfrontiert. So wurde der frühere US-Präsident unter anderem wegen seines Umgangs mit Geheimdokumenten auf Bundesebene angeklagt. Bei einer Razzia in Tumps Privatanwesen Mar-a-Lago im Bundesstaat Florida beschlagnahmten im August 2022 Ermittler 11.000 Regierungsdokumente, die Trump aus dem Weißen Haus mitgenommen hatte, darunter zahlreiche Geheimdokumente.