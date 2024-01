Putins Angriffsplan: Fehlen ihm die Mittel?

Schlag gegen Putins Luftwaffe, Lage am Dnipro, drohende Offensive| Oberst Reisner bei ZDFheute live

Allerdings gibt es Spekulationen, dass russische Truppen mit den massiven Angriffen auf Charkiw eine neue Offensive vorbereiten. Die Rede ist von Luftlandetruppen, die mit Hubschraubern hinter die Front gebracht werden sollen. Laut dem Institute for the Study of War (ISW) verfügen die russischen Streitkräfte aktuell nicht über die nötigen Reserven, um mehrere Offensivbemühungen gleichzeitig in der Ukraine durchzuführen.

Kann der Kreml seine Pläne im Angriffskrieg gegen die Ukraine überhaupt umsetzen? Hat Putin ausreichend Ressourcen? Wie gut sind die Verteidigungslinien der Ukraine aufgestellt? Und können Selenskyjs Truppen von der Defensive zurück in die Offensive kommen? Darüber spricht ZDFheute live mit Militärexperte Oberst Markus Reisner und ZDF-Reporterin Anne Brühl in Kiew.

Ukraine greift russisches Öldepot an

Munitionsmangel in der Ukraine

Um weiter Stellung halten zu können, fordert Kiew verstärkte Lieferungen von westlichen Verbündeten. Die ukrainische Armee beklage zunehmend den Mangel an Munition. Am Donnerstag erklärte der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umerow:

Mehr als 20 Länder gründen Koalition für Kiew

Bei einer Konferenz in Paris haben am Donnerstag Deutschland, Frankreich und über 20 weitere Länder eine Artillerie-Koalition beschlossen. Frankreich kündigte an, mit den finanziellen Mitteln des Bündnisses Haubitzen des Typs Caesar zu produzieren und an die Ukraine zu liefern. Auch der ukrainische Verteidigungsminister war der Konferenz per Video zugeschaltet und bat das Bündnis zudem die Produktion von Munition zu erhöhen.