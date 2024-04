US-Hilfspaket für Ukraine : Live: Ist Putin jetzt zu stoppen?

Das neue US-Hilfspaket wird der Ukraine im Kampf gegen den russischen Angriffskrieg vor allem Zeit verschaffen. Nach monatelangem Ringen hatte der US-Kongress das milliardenschwere Paket in Höhe von umgerechnet rund 57 Milliarden Euro für die Ukraine gebilligt. Damit ist der Weg frei auch für neue Waffenlieferungen. In den nächsten Stunden werde man damit beginnen, Ausrüstung für die Flugabwehr, Artillerie, Raketensysteme und gepanzerte Fahrzeuge in die Ukraine zu schicken, sagte Biden am Mittwoch bei einer Rede im Weißen Haus.