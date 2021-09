Andrea Booher ist Kriegs- und Krisenfotografin – sie war so nah am Geschehen wie kaum einer ihrer Kolleg*innen. Doch im Gegensatz zu all den früheren Einsätzen war 9/11 noch intensiver: „Denn viele der Feuerwehrleute, eigentlich alle, die an den Rettungsarbeiten beteiligt waren, haben nach Leuten gesucht, die sie kannten.“ Auch ihr Einsatz blieb nicht ohne schädliche Folgen: Ihre Gesundheit leidet noch heute. Damals aber dachte man nicht an sich, sondern konzentrierte sich einzig und allein auf die gemeinsame Arbeit vor Ort, in den Trümmern.