Politik | Berlin direkt - CSU: Machtkampf um Seehofer-Nachfolge

Nicht nur die Jamaika-Sondierungen verlangen der CSU alles ab, auch intern brodelt es gewaltig. Der Kampf um die Seehofer-Nachfolge ist entbrannt. Während der Parteichef in Berlin weilt, sägt man in Bayern an seinem Stuhl. Insbesondere Markus Söder steht …