Politik | Berlin direkt - Haushalt: Schwarze Null über alles?

Keine Neuverschuldung und das Festhalten an der schwarzen Null - so will es Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU). Doch wohin mit den 15 Milliarden Steuerüberschüssen? Steuersenkungen, oder nicht? Ein beliebtes Wahlkampfthema - für alle Parteien.