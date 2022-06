Die Koalition konnte sich nach langem Ringen und intensiven Diskussionen bereits vor der Generaldebatte mit der CDU auf die Grundgesetzänderung für das 100-Milliarden-Programm für die Bundeswehr einigen. Beim EU-Gipfel in Brüssel kündigte Bundeskanzler Scholz den großen Beitrag zur gemeinsamen Sicherheit in Europa durch Deutschland bereits an. "Wahrscheinlich wird die Bundeswehr danach wohl die größte konventionelle Armee im Rahmen der Nato sein, hier in Europa jedenfalls", so Scholz.