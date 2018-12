Tabuthema Gewalt gegen Frauen

Dunja Hayali besucht das Autonome Frauenhaus in Lübeck, eine von rund 350 vergleichbaren Einrichtungen hierzulande. Dort trifft sie Mitarbeiterinnen, die von ihrem Engagement berichten, und Bewohnerinnen, die von ihrem Leben und ihren Gewalterfahrungen erzählen. Was haben sie durchgemacht? Wie stellen sie sich ihre Zukunft vor? Welche Forderungen haben die Frauenhäuser an die Politik? Außerdem begleitet Dunja Hayali in Hamburg-Steilshoop die Nachbarschaftsinitiative „Stop“ („Stadtteile ohne Partnergewalt“), die zeigt, wie wir alle bedrohten Frauen und Kindern helfen können.